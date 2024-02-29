Нидерланды могут в суде потребовать у России компенсации трат по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что отсчет Счетной палаты страны о расходах на ликвидацию последствий крушения MH17 на Украине в 2014 году может послужить основой для иска к России. Об этом чиновник сообщил в социальной сети Х.

«Правительство очень благодарно за этот отчет, потому что хоть страдания жертв и их родственников, конечно, нельзя никак облегчить, мы можем сделать шаг к справедливости. Этот отчет может привести к обоснованному иску о компенсации в судебном разбирательстве Нидерландов против России», — сказал Рютте.

До этого представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что международный суд ООН не признал ответственности РФ по делу о крушении Boeing MH17 в ДНР. По его словам, политизированный обвинительный приговор суда Нидерландов является необоснованным.

При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу России против Украины по делу о крушении MH17 из-за того, что РФ якобы не заинтересована в рассмотрении иска.

Ранее зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил расследование гибели самолета MH17.