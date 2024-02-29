Диетолог рассказала о главных шагах при переходе на здоровое питание

При смене типа питания и переходе на более здоровый рацион нужно руководствоваться несколькими основными правилами. Главное – не стараться измениться слишком быстро, а отказываться от вредных продуктов постепенно, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

«Ваши пищевые привычки не проходят бесследно. Они будут давать о себе знать. Это может негативно сказаться на эндокринной системе и порой даже на психическом состоянии», – предупредила специалист.

Чтобы смена типа питания прошла успешно, нужно, чтобы человек внутри чувствовал необходимость этого. Если вдруг захотелось отказаться от тяжелой пищи и съесть больше овощей и фруктов – это хороший знак, считает диетолог.

На диеты садиться не следует – лучше вместо этого планомерно отказываться от тех или иных вредных продуктов, убеждена Журавлева. При этом начинать нужно с чистки организма, считает она. К признакам зашлакованности организма диетолог отнесла постоянную усталость, головную боль, изжогу, тошноту, отрыжку и другие. При подобных симптомах необходимо обратиться к врачу – он поможет обратиться к врачу, заключила диетолог.

Напомним, некоторые специалисты рекомендуют при желании отказаться от вредной пищи с помощью челленджей. Считается, что спустя две-три недели вкусовые рецепторы по-новому воспринимают количество соли, сахара и глутамата из-за обновления вкусовых сосочков.

Ученые ранее выяснили, что набор веса после диеты опасен для психического здоровья.