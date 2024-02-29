Российские таможенники нашли в багаже туриста коллекцию монет на миллион рублей

В Хабаровске таможенники задержали на границе россиянина, который пытался провести в багаже коллекцию ценных монет общей стоимостью миллион рублей. Об том сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в Telegram-канале.

47-летний россиянин возвращаться их Китая через Хабаровск, мужчина проходил таможню по «зеленому коридору», в ходе досмотра в его багаже была обнаружена коллекция ценных монет, которая не была задекларирована. Он объяснил, что является коллекционером, все монеты купил в Китае, чеки на них не сохранил и стоимость не помнит.

«Экспертиза установила, что гражданин превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в 10 тыс. евро — 61 монета была перемещена незаконно сверх нормы», — сообщили в ФТС.

Серебряные и медные монеты из Австрии, Австралии, Великобритании, Канады и Китая изъяты, их общая стоимость оценивается ы миллион рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее на российской границе изъяли 900 кг детских головоломок.