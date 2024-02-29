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Самолет из Петербурга покружил над Ленобластью и вернулся в Пулково

Самолет в Сочи вернулся в аэропорт Петербурга из-за технического сбоя

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Самолет, летевший из Петербурга в Сочи, вернулся в аэропорт спустя некоторое время после полета. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

Борт должен был подняться из Пулково в 10:34, но сразу же после вылета самолет сделал несколько кругов над Ленобластью и вернулся в воздушную гавань спустя полтора часа.

В беседе с журналистами представители авиакомпании сообщили, что причиной стали замечания по системе навигации. Пассажиры продолжат путь в пункт назначения на резервном судне.

Как сообщает ТАСС, путешественники должны были отправиться в Сочи ориентировочно в 14:15 того же дня, но резервный самолет задержали.

Ранее на борту пассажирского самолета, следовавшего в Шри-Ланку, во время полета нашли живую крысу.

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