Екатеринбургский школьник жестоко избил сверстника из-за оскорбления матери

В Екатеринбурге школьник избил своего сверстника из-за того, что тот оскорблял его семью. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одной из школ города. В туалете учебного учреждения произошла драка между двумя подростками. Предварительно, один из них напал на другого из-за того, что тот оскорблял его мать и указывал на плохое материальное положение его семьи.

На кадрах с места инцидента видно, что при драке присутствовали и другие школьники. Информации о состоянии ее участников не поступало, прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее российские подростки толпой избили школьника в подъезде.