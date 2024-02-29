Московские центральные диаметры назвали основой для развития ж/д сообщения в Центральном транспортном узле

Успешный опыт Московских центральных диаметров показал, что развитие ж/д приводит к росту мобильности населения, развитию экономики районов и повышению привлекательности городского транспорта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Ежедневно миллионы пассажиров отдают предпочтение МЦД. Это стало возможным благодаря коротким интервалам, постепенному обновлению подвижного состава, удобным станциям и выгодной тарифной системе», — сказал он.

Ликсутов отметил, что опыт диаметров планируется применить и в Центральном транспортном узле по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Всего в Москве работают 4 линии Московских центральных диаметров, которые ежедневно перевозят более 1,3 млн пассажиров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что модернизация Центрального транспортного узла будет продолжена.

«Московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями», — сказал он.