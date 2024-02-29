Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Московские центральные диаметры назвали основой для развития ж/д сообщения в Центральном транспортном узле

Максим Ликсутов: ежедневно миллионы пассажиров отдают предпочтение МЦД

close
100%
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Успешный опыт Московских центральных диаметров показал, что развитие ж/д приводит к росту мобильности населения, развитию экономики районов и повышению привлекательности городского транспорта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Ежедневно миллионы пассажиров отдают предпочтение МЦД. Это стало возможным благодаря коротким интервалам, постепенному обновлению подвижного состава, удобным станциям и выгодной тарифной системе», — сказал он.

Ликсутов отметил, что опыт диаметров планируется применить и в Центральном транспортном узле по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Всего в Москве работают 4 линии Московских центральных диаметров, которые ежедневно перевозят более 1,3 млн пассажиров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что модернизация Центрального транспортного узла будет продолжена.

«Московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами