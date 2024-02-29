В США судья был отстранен после отмены приговора насильнику

В США судью отстранили от должности после того, как он отменил приговор насильнику, пишет Inside Edition.

Как пишут СМИ, судья Роберт Адриан отменил приговор Дрю Клинтону, обвиняемому в изнасиловании, и освободил его от отбытия наказания. Мужчина решил, что наказание в виде четырех лет лишения свободы слишком жестокое по отношению к подозреваемому.

«Клинтон отсидел почти пять месяцев в окружной тюрьме. За то, что произошло в данном случае, это уже достаточное наказание», — прокомментировал свое решение Адриан.

После того, как решение Роберта вызвало общественный протест, судебная комиссия штата Иллинойс отстранила мужчину от должности, раскритиковав его поступок.

«Если вы действительно посмотрите на доказательства по делу, то вы увидите, что я принял правильное решение, признав его невиновным», — объяснился Роберт.

Ранее суд в Ирландии постановил женщину выплатить $800 тыс. за фотографию с елкой.