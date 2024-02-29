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Губернатор Беглов рассказал о будущем цифровизации Петербурга

В Петербурге более половины госуслуг предоставляются в электронном виде

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Официальный сайт администрации СанктПетербургаОфициальный сайт администрации СанктПетербурга

В Петербурге более половины государственных услуг предоставляются в электронном виде. Об этом по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По его словам, в городе действует разветвленная система МФЦ, а также реализованы такие сложные проекты, как экосистема городских сервисов «Цифровой Петербург» и мини-приложение «Я здесь живу» в соцсети ВКонтакте.

Как подчеркнул Беглов, «цифра» сегодня стала неотъемлемой частью жизни мегаполиса. Так, система видеокамер комплекса «Безопасный город» в этом году получит 9,3 млрд рублей на функционирование аппаратно-программного комплекса.

Отмечается, что в 2024 году обеспечивать безопасность петербуржцев и гостей города будут почти 93 тысячи устройств. Планируется, что в этом году системы видеоконтроля получат еще 454 объекта. При этом в 2025-2026 годах к комплексу «Безопасный город» добавится еще больше тысячи объектов.

«Президент подчеркнул, что цифровизация должна войти в жизнь каждого человека и каждой семьи. Петербургскую систему практически всех ступеней образования уже невозможно представить без цифровых сервисов. Начиная с подачи документов в первый класс и заканчивая школьными лабораториями и кванториумами, где дается дополнительное, в том числе профессионально-ориентированное образование, – везде присутствуют цифровые продукты», — отметил губернатор.

Например, в транспортной отрасли Петербурга был создан личный кабинет пассажира, действует оплата проезда через Автоматизированную систему управления городским транспортом, разработана Единая платформа регулирования движения пассажирского транспорта, а также обновлено мобильное приложение «Парковки Санкт Петербурга». За нужными маршрутами автобусов, трамваев и троллейбусов горожане и гости города наблюдают в режиме онлайн.

Кроме того, сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта могут также внедрить в работу органов власти Петербурга. Также развивается проект «Единая карта петербуржца», который уже включает уже 8 сервисов.

При этом жителям города сегодня помогают уже 25 чат-ботов, разработанных ГУП «Санкт- Петербургский информационно-аналитический центр».

По словам губернатора, сегодня важно не останавливаться на достигнутом и более активно внедрять в сферы жизни города все то, что обеспечивает качество жизни и удобство горожан.

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