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Калужанин избил посетителя бара, отказавшегося пить за его счет

В Калуге мужчина избил посетителя бара из-за отказа пить за его счет

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В Калуге ранее судимый 23-летний мужчина избил посетителя бара из-за отказа пить алкоголь за его счет. Об этом сообщает Kaluga-poisk.ru.

По информации издания, россиянин зашел в бар и предложил присутствующим выпить алкоголь за его счет. Однако один из посетителей отказался и стал критиковать мужчину. Между ними начался конфликт, а затем предложивший оплатить всем спиртное несколько раз ударил своего оппонента по лицу.

Когда отказавшийся угощаться мужчина упал, россиянин взял стул и несколько раз ударил им оппонента. После этого нападавший сбежал, а пострадавшему вызвали скорую помощь.

Медики оценили вред, нанесенный здоровью мужчины, как тяжкий. Подозреваемого в совершении преступления задержали и заключили под стражу. Отмечается, что россиянин уже был судим.

Ранее россиянин зверски покалечил 89-летнюю бабушку.

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