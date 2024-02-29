В Ханты-Мансийске охранник оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела

Охранник рынка «Лукошко» в Ханты-Мансийске публично оскорбил участников СВО, он назвал российских бойцов «пушечным мясом» и «дебилами». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 28 февраля на рынке «Лукошко» в Ханты-Мансийске, 50-летний охранник беседовал с коллегами в курилке, мужчины обсуждали тему СВО, во время разговора подозреваемый оскорбил участников военных действий, назвав их «пушечным мясом» и «дебилами».

По данным местной полиции, в начале декабря на охранника уже составляли административный протокол о дискредитации военных, на этот раз в отношении жителя ХМАО возбудили уголовно дело. Своей вины обвиняемый не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее в Нижневартовске военного назвали «рекламщиком СВО» и отказались пустить в бар.