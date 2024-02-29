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Айтишник стал наркоторговцем, чтобы раздать долги

Во Франции мужчина торговал наркотиками через Telegram, чтобы вернуть долг

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Shutterstock

Во Франции мужчина стал поставлять поставлять наркотики, чтобы избавиться от долга в €9 тыс. Об этом сообщает La Depeche.

По анонимной наводке правоохранители задержали подозреваемых по делу о торговле наркотиками. Во время обыска, прошедшего в двух домах, силовики обнаружили большое количество смолы каннабиса, а также весы, упаковочные пакеты и €10 тыс. Наркотики хранились в холодильниках и продавались через Telegram. Дилеры предлагали потребителям каннабис и кокаин с доставкой.

Основатель этого нелегального бизнеса в прошлом работал IT-специалистом в крупной компании, но, по своему собственному признанию, был вынужден заняться наркоторговлей в связи с финансовыми трудностями. Он заявил, что горько сожалеет о том, что «втянул мать своей дочери в этот кошмар». Ребенок пары был отдан под опеку после того, как они оба оказались в тюрьме.

Мужчину приговорили к 18 месяцам лишения свободы, его подельницу — к условному заключению, а их соседку, которая хранила часть товара в своем холодильнике, в итоге оправдали.

Ранее силовики накрыли созданную супружеской парой банду, торговавшую наркотиками по всей России.

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