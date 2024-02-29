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Суд отклонил жалобу россиянки с гражданством США, которую задержали по делу о госизмене

Суд отклонил жалобу задержанной в Екатеринбурге американки

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Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Карточка слушания появилась в базе суда.

Карелина находится в СИЗО с 8 февраля. Судья постановила, что мера пресечения останется без изменений — она пробудет под арестом до финального заседания.

О задержании девушки стало известно 20 февраля. По данным ФСБ РФ, 33-летняя гражданка США и РФ с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для ВСУ.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее на 19-летнего жителя Волгограда завели дело о госизмене.

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