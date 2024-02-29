Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин пытался сжечь подругу, облив ее горючей жидкостью

В Новосибирске мужчина пытался сжечь сожительницу

close
100%
Depositphotos

В Новосибирске отправили в СИЗО мужчину, который пытался сжечь подругу, россиянин облил ее горючей жидкостью в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда города.

Житель Новосибирска заключен под стражу по подозрению в покушении на подругу, мужчина облил ее горючей жидкостью и пытался поджечь, довести до конца задуманное новосибирец не смог из-за сломанной зажигалки. Причиной ссоры сожителей стало то, что женщина перевела его деньги на счет ребенка.

На суде задержанный рассказал, что сжигать свою подругу он не хотел и планировал ее только напугать. Пострадавшая сообщила следователям, что опасается за свою жизнь, потому что проживает с агрессором в одной квартире.

Решением суда обвиняемого заключили под стражу до 25 апреля.

Ранее россиянин подложил самодельную бомбу под машину родственника из-за спора о наследстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами