Россиянин пытался сжечь подругу, облив ее горючей жидкостью

В Новосибирске отправили в СИЗО мужчину, который пытался сжечь подругу, россиянин облил ее горючей жидкостью в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда города.

Житель Новосибирска заключен под стражу по подозрению в покушении на подругу, мужчина облил ее горючей жидкостью и пытался поджечь, довести до конца задуманное новосибирец не смог из-за сломанной зажигалки. Причиной ссоры сожителей стало то, что женщина перевела его деньги на счет ребенка.

На суде задержанный рассказал, что сжигать свою подругу он не хотел и планировал ее только напугать. Пострадавшая сообщила следователям, что опасается за свою жизнь, потому что проживает с агрессором в одной квартире.

Решением суда обвиняемого заключили под стражу до 25 апреля.

Ранее россиянин подложил самодельную бомбу под машину родственника из-за спора о наследстве.