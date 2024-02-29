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Пожилой китаец удивили соцсети своей молодой внешностью

Asia One: 70-летний китаец удивляет людей своей молодой внешностью

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Weibo

Пожилой мужчина из Китая удивил соцсети своей внешностью, пишет Asia One. Мужчине исполнилось 70 лет, но люди думают, что ему идет четвертый десяток.

Как рассказал Цзоу Хэпин, он занимается спортом и альпинизмом с 1979 года, когда после прочтения журнала осознал важность физических нагрузок, которые, как он думает, и помогают ему сохранить молодую внешность.

«Жизнь заключается в беге. Самое главное — заниматься спортом, сохранять физическую форму и вести хороший образ жизни», — добавил пенсионер.

Цзоу регулярно поднимается на гору Геле высотой 678 метров. Она оборудована многочисленными тренажерами, парками и пешеходными тропами. Кроме того, Хэпин каждый день подтягивается на турнике и лазает по канату.

Китаец также не курит и не употребляет алкоголь больше 40 лет и рано ложится спать.

Ранее эмо-мать рассказала, что люди осуждают ее за внешность.

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