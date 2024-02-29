Водитель в Хакасии объяснил, почему въехал в группу студентов

В поселке Усть-Абакан в Хакасии водитель врезался в группу студентов. Он заверил, что был трезвый, но «отключился» из-за микроинсульта. В чувство его привели прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД, рассказал автомобилист телеканалу «360».

«Микроинсульт. И я отключился, видать. Я ничего не увидел, меня разбудили сотрудники ГИБДД. Я вообще не хотел этого делать. Это первая в жизни авария у меня», — рассказал мужчина.

По словам водителя, его автомобиль после аварии увезли на штрафстоянку, а сам он отправился в больницу, где его проверили на наличие следов алкоголя и наркотиков в крови. Он также отметил, что успел поговорить с пострадавшими студентами и убедиться, что у них нет серьезных травм. Сам водитель разбил лицо.

Журналистам мужчина рассказал, что до этого 15 лет работал на пожарном автомобиле.

«Первый раз в жизни [такое произошло]. Я больше в жизни люблю людей спасать, чем уничтожать», — добавил он.

Напомним, авария произошла накануне утром. По данным Госавтоинспекции республики, в результате ДТП 16-летний студент сломал руку, 17-летний юноша получил перелом позвонка и ушибы.

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