Путин заявил о сокращении употребления алкоголя в России

Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в РФ зафиксировано существенное сокращение потребления алкоголя, в особенности крепкого.

«Мы значительно снизили употребление алкоголя и, прежде всего, крепкого алкоголя», — сказал российский лидер.

Глава государства назвал это хорошим результатом и отметил, что это положительно скажется на здоровье всей нации.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно было посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин утвердил повышение акцизов на алкоголь и сигареты в России с мая 2024 года.