Наледь с крыши рухнула на 85-летнюю пенсионерку в российском городе

В городе Струнино Владимирской области пострадала пожилая женщина, на пенсионерку рухнула наледь с крыши дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел во дворах жилых домов в квартале Дубки в Струнино. На 85-летнюю пенсионерку рухнула наледь с крыши, пожилая женщина получила травмы, ей оказывается медицинская помощь.

По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, следователи дадут оценку качеству работы управляющей компании, которая занималась расчисткой кровли.

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