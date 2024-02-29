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Москвичам доступно более 420 услуг и сервисов в цифровом формате

Более 15,9 млн человек пользуются цифровыми услугами и сервисами в Москве

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Shutterstock

С каждым годом жители Москвы все больше доверяют порталу mos.ru решение повседневных задач. Об этом рассказали в столичном Департаменте информационных технологий, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что цифровая экосистема столицы для помощи гражданам в онлайн решении повседневных задач развивается с 2011 года. На данный момент жители Москвы могут воспользоваться более 420 электронными услугами и сервисами. Они доступны на портале mos.ru. Уточняется, что подобными услугами пользуются более 15,9 млн человек.

Так, например, сервисы позволяют записаться к врачу, просмотреть оценки ребенка в школе, оформить городские выплаты и субсидии, а также оплатить счета.

«Только в 2023 году городскими услугами и сервисами воспользовались более 760 млн раз — на 16% больше, чем годом ранее. В общей сложности с 2011 года жители обратились к ним свыше 3,7 млрд раз», — рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

При этом большинство пользователей (более 90%) положительно оценивают удобство и качество цифровых услуг и сервисов.

На сайте мэра Москвы уточнили, что самыми популярными являются повседневные сервисы, которые помогают москвичам заботиться о здоровье, а также узнавать об успехах детей в школе и решать бытовые вопросы. Так, в прошлом году москвичи чаще всего пользовались электронной медкартой, электронным дневником школьника, передачей показаний счетчиков воды и тепла, записью на прием к врачу и просмотру информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду и колледже.

Кроме того, жители столицы часто с помощью сервисов оплачивают штрафы ГИБДД и единый платежный документ, а также записывают детей в кружки, спортивные секции и дома творчества, оформляют карту москвича и многое другое.

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