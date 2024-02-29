Путин подтвердил планы строительства ВСМ до различных городов

Первый маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом будет проходить через Тверь и Новгород. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения своего послания Федеральному собранию.

Он также подтвердил планы строительства ВСМ до различных городов, в том числе столицы Белоруссии Минска.

15 февраля Владимир Путин заявлял о готовности страны к развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей. Дебютным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. В перспективе подобные пути должны появиться в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска.

До этого Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что в России планируется создать единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, в рамках которого скоростные магистрали проложат через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. По его словам, эта инфраструктура станет основой для развития туризма, свяжет логистические, аграрные и производственные центры, будет способствовать обновлению городов и поселков.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.