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В Москве построят более полусотни школ и детсадов за год

До конца 2024 года в Москве построят более 50 школ и детсадов

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Pixabay

В Москве до конца 2024 года планируется возвести 24 детских сада и 29 школ более чем на 25 тыс. мест, сообщается на сайте mos.ru.

Отмечается, что в 2024 году в Москве уже возвели 5 объектов на 1,2 тыс. мест.

Почти половину запланированных учреждений возведут инвесторы. Такой шаг позволит сформировать комфортную для москвичей городскую среду, а также повысит коммерческую привлекательность.

В пресс-служба мэра и правительства Москвы отметили, что детские сады в столице активно строятся как в новых кварталах, так и в уже сформированных районах.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Москве отремонтировали 344 ветхих здания.

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