Путин поручил сформировать программу сохранения объектов культурного наследия страны

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия страны.

По его словам, за шесть лет правительство направит более 100 млрд рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и соцсетях.

Также Владимир Путин заявил, что в РФ будет запущен еще один новый национальный проект «Кадры». Российский лидер подчеркнул, что сегодняшние подростки должны стать профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. Он отметил, что уже с этого учебного года во всех школах развернута система профориентации.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин поручил кабмину дать амнистию компаниям, использующим схемы налоговой оптимизации.