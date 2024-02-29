Списанный ледокол вспыхнул в порту Петербурга

В Морском порту Петербурга загорелся ледокол. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

Сообщается, что инцидент произошел 29 февраля в Кировском районе города. В 3-м районе Морского порта началось возгорание на судне. По данным МЧС, площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

К ликвидации огня привлекли 12 единиц техники и 46 человек. Отмечается, что сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

По информации «Фонтанки», вызов в ГУ МЧС по городу поступил с дороги на Турухтанные острова. Предварительно, возгорание произошло на списанном ледоколе. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее на складе в Подмосковье произошел пожар.