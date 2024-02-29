Путин предложил снизить налоговую нагрузку на российские семьи

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов.

Также Путин поручил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года. Он предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей. Вместе с этим Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго ребенка до 2,8 тыс. рублей ежемесячно.

При этом налоговый вычет для семей с детьми должны будут предоставлять семьям автоматически, заявил Путин. Размер повысят с 350 тыс. до 450 тыс. рублей, заключил российский лидер.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов и школ.