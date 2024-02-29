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Онколог назвала главную причину возникновения редких форм рака

Онколог Шорина: нарушение процессов регуляции тканевого роста приводит к раку

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Pexels

Нарушение процессов регуляции тканевого роста является основной причиной развития распространенных видов рака, в том числе его редких форм. Об этом РИАМО рассказала врач-онколог, химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина.

По ее словам, такие изменения нарушают нормальное функционирование клеток, мешают их контролируемому росту и делению. В случае если организм не сможет защитить клетку от мутации, она будет развиваться и делиться, что сформирует злокачественную опухоль, уточнила врач.

«Выделить специфические факторы, которые бы однозначно провоцировали развития редких онкологических заболеваний, к сожалению, нельзя», – добавила Шорина.

Чаще всего злокачественная опухоль появляется вследствие совпадения нескольких факторов — мутации в генах, плохого питания и образа жизни, а также наследственности, заключила онколог.

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова до этого говорила, что риск перерождения родинки в рак кожи (меланому) невелик и на него не влияет травматизация родинки.

Ранее врач объяснила, кому нужен генетический тест на риск развития рака.

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