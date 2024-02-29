Психиатр объяснил, как вычислить у близких проблемы с наркотиками

Лучше как можно раньше узнать о проблемах близких с наркотиками, чтобы вовремя обратиться за помощью, отметил нарколог, врач-психиатр Василий Шуров. Употребляющий наркотики человек имеет характерные черты – как эмоциональные, так и внешние. К примеру, такие люди всегда находятся на эмоциональных качелях и демонстрируют быструю смену настроения и привычек, объяснил он Общественной Службе Новостей.

При употреблении наркотиков человек то молчит, то ругается, то не спит три дня, то не может проснуться, заявил Шуров. Есть и физиологические характеристики – зрачки у таких людей либо похожи на точку, либо «расползаются на полглаза», а белки – красные или желтые. Также наблюдаются скачки артериального давления. При этом у страдающего зависимостью появляются новые друзья, а сам он становится скрытным.

Кроме того, беспокоиться следует, если человек постоянно одалживает деньги или залезает в кредиты. Наблюдаются проблемы во всех сферах жизни, в том числе потеря работы.

«У [наркомана] может обнаруживаться какой-то новый неприятный запах, а также необычные средства для курения. Про следы от инъекций я вообще молчу — это надо проверять в первую очередь», — подчеркнул врач.

Если у близкого обнаружена зависимость, нужно собраться всей семьей и объявить о своих подозрениях, в случае отрицания – попросить сдать тест, посоветовал Шуров.

«Тест положительный — идем к доктору лечиться. И заклинаю вас: не пускайте ситуацию на самотек и не верьте обещаниям, что он мол, изменится сам. Не будет этого, пока семья не объединится и не поставит жестко вопрос», — заключил нарколог.

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