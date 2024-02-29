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У российского предпринимателя изъяли немаркированные сигареты на 5,7 млн рублей

У волгоградского предпринимателя изъяли 44 тысячи пачек немаркированных сигарет

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МВД РФ по Волгоградской области

В Волгограде полицейские задержали 32-летнего мужчину по подозрению в обороте немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По предварительным данным, бизнесмен покупал нелегальный товар у людей из других регионов и получал его с помощью курьеров, после чего хранил в четырех гаражах, микроавтобусе и реализовывал в двух торговых павильонах.

«В ходе обысковых мероприятий <...> полицейские обнаружили и изъяли более 44 тысяч пачек немаркированных сигарет. Общая стоимость найденной продукции превысила 5,7 млн рублей», — рассказали правоохранители.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на российской границе изъяли 900 кг детских головоломок.

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