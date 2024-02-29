Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, почему в России запретили стевию

Гастроэнтеролог Вялов: подсластители могут спровоцировать рак кишечника

close
100%
Christian Ohde/Global Look Press

В России запретили стевию и еще 18 пищевых добавок. По мнению гастроэнтеролога и липидолога Сергея Вялова, многие из них опасны для здоровья. В частности, пристрастие к сахарозаменителям в будущем может обернуться раком кишечника. При этом именно стевия не представляет такой угрозы, но ученые могут обладать другими данными, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Тема сахарозаменителей, в том числе и стевии, достаточно дискутабельна. Дело в том, что помимо них — заменяющих привычный нам сахар на другой — есть еще и подсластители, которые сахаром не являются, однако усиливают вкус того блюда, в которое они были добавлены», — пояснил эксперт.

Подсластители вызывают привыкание и как сахар, однако не приводят к развитию диабета. Но при этом многие вещества из усилителей вкуса – это «корм» для бактерий в кишечнике, который усиливает их размножение. Из-за этого появляются газообразование и вздутие живота, а позднее – раздражение и воспаление кишечника.

«У нас каждый год регистрируется около 80 тысяч новых случаев рака кишечника — это сумасшедшие цифры! Разумеется, чем меньше вклад в эту статистику, тем лучше», — подчеркнул Вялов.

Что касается стевии, то сильного вреда здоровью она не наносит, отметил врач. Запрет на ее использование, по его мнению, может быть связан с результатами какого свежего исследования о ее действии. Пока же имеющиеся исследования вреда стевии не подтверждают – по этой причине она разрешена во многих других странах, заключил Вялов.

Напомним, 19 пищевых добавок запретили к применению в ЕАЭС с 27 февраля. Кроме стевии запрет затронул муравьиную кислоту (Е236), краситель кантаксантин (E161g), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) и другие.

Врач-диетолог ранее рассказала, чем грозит отказ от сахара в пользу сахарозаменителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами