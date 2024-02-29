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Петербургские школьники потребовали деньги у продавца шаурмы, угрожая пистолетом

РЕН ТВ: в Петербурге школьник угрожал пистолетом продавцу и требовал деньги

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Pixabay

В Петербурге задержали семиклассника, который вместе с другим школьником угрожал продавцу шаурмы пистолетом и требовал деньги. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 27 февраля на Ленинградской улице в Сосновом Бору. Продавец шаурмы рассказал, что в его киоск зашли подростки и начали требовать деньги. При этом они угрожали пистолетом, сообщает источник.

На следующий день сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего школьника. Его опросили в присутствии родителей и отпустили.

Сообщается, что второго подозреваемого в нападении несовершеннолетнего сейчас разыскивают, его личность установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двух подростков поймали после их попытки разбить витрину и проникнуть в закрытый магазин.

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