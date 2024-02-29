Путин заявил, что средняя продолжительность в России должна вырасти до 78 лет

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что продолжительность жизни в стране должна быть не менее 78 лет, показатели должны вернуться к допандемийному периоду.

«К 2030-му году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, мы должны выйти на уровень 80 «плюс». Особое внимание нужно уделить территориям и регионам, где продолжительность жизни ниже, чем среднем по России», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что на решение этих задач будет нацелен национальный проект.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.