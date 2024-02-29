В Челябинске собака набросилась на женщину с двухлетним сыном

В Тракторозаводском районе Челябинска дворовая собака набросилась на женщину с маленьким ребенком. Об этом сообщает «74.ru».

В Челябинске домашняя собака набросилась на женщину с двухлетним мальчиком, пес выскочил из ворот частного дома.

«Я преградила ей путь, защищая двухлетнего сына, который был близко к земле в санках. Хозяйка собаки попыталась отогнать ее, но та на нее не реагировала. Я пыталась голосом отогнать пса, но он не унимался и в итоге прыгнул и укусил меня за руку. Порвал рукав куртки, затем укусил несколько раз за ногу», — рассказала пострадавшая.

Хозяйка пса пыталась отогнать его от матери и ребенка, но животное не слушалось. Жительница Челябинска сумела отбиться от собаки, с укушенными ранами она обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.

Ранее в российском городе на девочку с маленьким псом напала бойцовская собака без намордника.