Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Хуснуллин планирует посетить Авдеевку

Вице-премьер Хуснуллин планирует посетить Авдеевку, когда появится возможность

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен посетить Авдеевку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, планирую. Не знаю, когда будет возможность, тогда и посещу», — сказал Хуснуллин.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ситуация вокруг Крынок контролируется военнослужащими ВС РФ. По его словам, Крынки и территория вокруг полностью зачищены. При этом Сальдо отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают попытки высадиться на одном из островов.

26 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на фоне сдачи городов Авдеевка и Крынки заявил, что обстановка на многих направлениях для украинской армии сложная и требует контроля. Сырский рассказал, что посетил передовые командные пункты ВСУ в районе ведения боевых действий вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее Сырский признал просчеты командиров ВСУ на некоторых направлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами