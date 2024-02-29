Хуснуллин планирует посетить Авдеевку

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен посетить Авдеевку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, планирую. Не знаю, когда будет возможность, тогда и посещу», — сказал Хуснуллин.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ситуация вокруг Крынок контролируется военнослужащими ВС РФ. По его словам, Крынки и территория вокруг полностью зачищены. При этом Сальдо отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают попытки высадиться на одном из островов.

26 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на фоне сдачи городов Авдеевка и Крынки заявил, что обстановка на многих направлениях для украинской армии сложная и требует контроля. Сырский рассказал, что посетил передовые командные пункты ВСУ в районе ведения боевых действий вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее Сырский признал просчеты командиров ВСУ на некоторых направлениях.