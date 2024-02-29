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Тюменцы стали продавать автографы Екатерины Мизулиной после ее визита в город

В Тюмени просят 5 тысяч рублей за открытку с автографом Екатерины Мизулиной

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Тюмени продают открытку с автографом главы «Лиги безопасного интернета» за 5 тыс. рублей. На объявление, размещенное на бесплатном сервисе, обратило внимание информагентство Ura.ru.

Визит Екатерины Мизулиной в город состоялся 23 февраля. Она успела поговорить со школьниками и студентами и призвать к усилению контроля за продажей вейпов несовершеннолетним. После ее приезда горожане, успевшие получить автограф, стали распродавать памятные открытки.

«Автограф Екатерины Мизулиной. Стоимость: 5 000 рублей», — указал автор дорогостоящего сувенира.

При этом ту же самую открытку можно купить и за 350 рублей. Продавец утверждает, что получил ее прямо из рук Мизулиной. Пользуются ли подобные предложения спросом, не уточняется.

Ранее студент КФУ поспорил с Мизулиной и получил аплодисменты.

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