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В Новосибирске школьница выпала из окна восьмого этажа

«НГС»: в Новосибирске скорая помощь сорок минут ехала к выпавшей из окна девочке

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FotograFFF/Shutterstock

В новосибирском микрорайоне Академгородок 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже, ребенок почти сорок минут пролежал на земле в ожидании медиков. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Российской в Новосибирске, девочку под окнами многоэтажки заметили прохожие, ребенок находился в бессознательном состоянии, рядом с девочкой стоял ее отец и звонил в скорую помощь.

Как сообщили порталу Sib.FM очевидцы, школьница выпала из окна квартиры на восьмом этаже, приезда медиков ждали около сорока минут. Пострадавшая получила многочисленные переломы и тяжелые травмы, девочку доставили в больницу, но несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

Ранее в Тюмени из окна многоэтажки выпал 13-летний мальчик.

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