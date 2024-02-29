В Новосибирске школьница выпала из окна восьмого этажа

В новосибирском микрорайоне Академгородок 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже, ребенок почти сорок минут пролежал на земле в ожидании медиков. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Российской в Новосибирске, девочку под окнами многоэтажки заметили прохожие, ребенок находился в бессознательном состоянии, рядом с девочкой стоял ее отец и звонил в скорую помощь.

Как сообщили порталу Sib.FM очевидцы, школьница выпала из окна квартиры на восьмом этаже, приезда медиков ждали около сорока минут. Пострадавшая получила многочисленные переломы и тяжелые травмы, девочку доставили в больницу, но несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

Ранее в Тюмени из окна многоэтажки выпал 13-летний мальчик.