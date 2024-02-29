Россия к концу года откажется от западной метеоинформации

Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что Россия к концу текущего года полностью откажется от информации с западных метеорологических спутников. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что у Росгидромета было тесное сотрудничество с системой Eumetsat, которая поставляла большое количество оперативной информации, требуемое в прогностической деятельности.

По словам Шумакова, информационный поток информации от западных спутников в последнее время практически иссяк.

«Немного забегая вперед, я думаю, что к середине или к концу этого года с учетом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов мы сможем отказаться от Eumetsat совсем», — заявил.

По его словам, запущенный «Роскосмосом» метеоспутник «Метеор-М» №2-4 оснащен оборудованием, которое позволяет ему мониторить акваторию морей и океанов.

До этого сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства была запущена с площадки 1С космодрома Восточный. Ракета стартовала в 8 часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени. Спустя 9 минут 23 секунды «Союз-2.1б» вывела разгонный блок со спутниками на низкую околоземную орбиту.

Ранее в «Роскосмосе» нашли виновников переноса пусков ракет.