Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россия к концу года откажется от западной метеоинформации

Росгидромет: РФ к концу года откажется от информации с западных метеоспутников

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что Россия к концу текущего года полностью откажется от информации с западных метеорологических спутников. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что у Росгидромета было тесное сотрудничество с системой Eumetsat, которая поставляла большое количество оперативной информации, требуемое в прогностической деятельности.

По словам Шумакова, информационный поток информации от западных спутников в последнее время практически иссяк.

«Немного забегая вперед, я думаю, что к середине или к концу этого года с учетом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов мы сможем отказаться от Eumetsat совсем», — заявил.

По его словам, запущенный «Роскосмосом» метеоспутник «Метеор-М» №2-4 оснащен оборудованием, которое позволяет ему мониторить акваторию морей и океанов.

До этого сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства была запущена с площадки 1С космодрома Восточный. Ракета стартовала в 8 часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени. Спустя 9 минут 23 секунды «Союз-2.1б» вывела разгонный блок со спутниками на низкую околоземную орбиту.

Ранее в «Роскосмосе» нашли виновников переноса пусков ракет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами