Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде

Состояние пострадавших при обстреле жителей Белгорода, которых доставили на лечение в Москву, стабильное. Об этом сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.

До этого 26 февраля на подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник самолетного типа.

Однако двое детей получили ранения при обстреле 26 февраля в Новой Таволжанке. Их возраст составляет 10 и 11 лет. Всего серьезные ранения в результате последнего обстрела получили четыре человека. Получившего осколочное ранение при ребенка отправят из Белгорода в Москву на лечение.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал выплатить до 10 марта компенсации владельцам автомобилей, которые получили повреждения в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) 15 февраля.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.