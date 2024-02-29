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Двое россиян украли из магазина технику на 100 тысяч рублей и попали на камеру

В Ленобласти двое мужчин ограбили магазин техники на 100 тысяч рублей

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Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ»

В Ленобласти двое мужчин украли технику из магазина на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Тельмана. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин прячут в куртки системные блоки и колонки, а затем выносят их из магазина.

Сообщается, что общий ущерб от действий злоумышленников составил более 100 тысяч рублей. Поиском грабителей занимаются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Сочи покупатели попытались ограбить продуктовый магазин, угрожая работнику торговой точки ножом. Сотрудники полиции задержали двух туристов 42 и 30 лет.

Ранее полиция поймала школьников, ограбивших магазин и избивших продавца.

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