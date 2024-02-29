В Нижегородской области мужчина самостоятельно переделал охолощенный пистолет в боевой

В Нижегородской области силовики задержали мужчину, который самостоятельно изготовил патроны и переделал пистолет в боевой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В прошлом году 46-летний житель рабочего поселка Гремячево приобрел охолощенный пистолет, а затем реконструировал его под использование с боевыми патронами. В доме мужчины правоохранители провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли 68 самоснаряженных патронов. Подозреваемый пояснил, что сам изготовил боеприпасы в гараже.

Эксперты-криминалисты подтвердили, что изъятое оружие пригодно для ведения огня боевыми патронами. Возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее в Казани 18-летний студент готовился к вооруженному нападению на свой колледж.