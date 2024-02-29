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Вильфанд рассказал, в каких регионах России ждать по-настоящему весеннюю погоду

Синоптик Вильфанд: весенняя погода установится в Крыму 1 марта

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В ближайшие дни на западе России ожидается теплая погода. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

По его словам, по-настоящему весенняя погода установится в Крыму и на юге Европейской России в Краснодарском крае.

«Вот в Крыму завтра [, 1 марта] температура даже до +18°С поднимется, потому что воздушная масса со средиземноморья. <...> В Калининградской области будут двухзначные температуры в ближайшие дни, потому что там воздух с Атлантики обусловит температуру +12...+14°С», — рассказал Вильфанд.

В Краснодарском крае также ожидается +12...+14°С, на побережьях Сочи — +15...+16 °С. Синоптик уточнил, что период очень холодной погоды в России подошел к завершению.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в Москве 29 февраля воздух прогреется до +2-4°С. Эксперт отметил, что последний день зимы должен стать теплее двух предыдущих дней. Однако температура не должна побить температурный максимум зимы, который составлял почти +5°C.

Ранее синоптик объяснил аномально теплую погоду на севере России.

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