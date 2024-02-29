В Казахстане задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в тройном убийстве

Полиция Казахстана задержала гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трех человек в России. Об этом сообщается на сайте казахстанского МВД.

Согласно сообщению ведомства, мужчину задержали в Туркестанской области Казахстана при попытке пересечь границу на посту «Жибек Жолы». По данным МВД, в 2016 году задержанный вместе со своим подельником совершили убийство трех человек в Московской области.

По словам официального представителя МВД Шынгыса Алекешева, сейчас «все преступники водворены в изолятор временного содержания».

23 феврале в Санкт-Петербурге предъявили обвинение организатору и исполнителю убийства мужчины, которого застрелили в Выборгском районе.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области обнаружили тела матери и дочери, пропавших в начале года. В убийстве подозревают 31-летнего жителя региона. 23 января он улетел в Казахстан. Его объявили в международный розыск и спустя два дня задержали.

Ранее в Якутии подозреваемому в убийстве предъявили обвинение.