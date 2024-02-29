Герои спецоперации прибыли на послание Путина

Герои специальной военной операции прибыли в Гостиный Двор на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула в Telegram-канале.

Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием в Гостином Дворе сегодня в 12:00.

Сегодняшнее обращение президента России — 19-е по счету для Владимира Путина. Послание к Федеральному собранию президент оглашает каждый год, исключения были только в 2017 и 2022 годах.

В центре Москвы из-за мероприятия ограничено движение: на улице Ильинка в сторону Гостиного Двора и Красной площади полиция установила перекрытия. Проехать могут только машины со спецпропусками. Без удостоверений, которые дают право прохода, нельзя и пройти дальше перекрестка Ильинки, Большого Черкасского и Никольского переулка.

На Международной форуме-выставке «Россия» на ВДНХ можно будет посмотреть послание главы государства. Как уточнили организаторы, организованная трансляция пройдет в Большом конференц-зале в павильоне №75, а также на страницах выставки в соцсетях.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».