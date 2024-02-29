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Участников СВО заподозрили в расправе над отказавшимся возвращаться на фронт сослуживцем

Baza: в Кировской области задержали военных, которые расправились с сослуживцем

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Кировской области сотрудники ДПС остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружили тело местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

23 февраля полицейские во время ночного патрулирования потребовали остановки автомобиля LADA Granta. Водитель подчинился, но пассажир попытался сбежать. Правоохранители провели в машине осмотр и нашли в багажнике тело мужчины. Подозреваемых, оказавшихся военнослужащими, задержали и арестовали.

По данным Telegram-канала, что они перевозили тело своего бывшего сослуживца, который скончался после нескольких дней пыток. Вместе мужчины служили в зоне проведения специальной операции, но недавно погибший дезертировал. Он отправился домой в Кировскую область, и командир попросил его земляков вернуть беглеца на фронт.

Выполняя приказ, военные нашли сослуживца, но тот наотрез отказался возвращаться на СВО. Тогда злоумышленники посадили его раздетым в подвал и стали регулярно избивать. Вскоре 44-летний мужчина умер от переохлаждения. Мучители решили избавиться от его тела, но были остановлены сотрудниками полиции.

Ранее в Одессе мужчину попытались мобилизовать прямо в салоне троллейбуса.

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