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Рязанец напал на ребенка на детской площадке и закрыл ему рот

В Рязани мужчина напал на ребенка на детской площадке, закрыв ему рот

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Depositphotos

В Рязани неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика возле детской площадки. Об этом сообщает ya62.ru.

По информации издания, инцидент произошел 28 февраля в районе Дягилево на улице Забайкальской. Мать мальчика рассказала, что ее сына возле детской площадки догнал неизвестный. Незнакомец схватил ребенка сзади и закрыл ему рот, однако ему удалось вывернуться и убежать.

После освобождения мальчик оглянулся и увидел, что нападавшим являлся взрослый мужчина. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Новокузнецке рецидивист напал на 8-летнего мальчика в подъезде. Злоумышленник забрал у ребенка смартфон стоимостью 8 тысяч рублей.

Ранее в российском городе на девочку с маленьким псом напала бойцовская собака без намордника.

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