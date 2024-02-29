Двух жителей ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской народной республики (ЛНР) за сбор данных о российских военных, местах их дислокации и передаче этой информации Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Согласно сообщению ФСБ, один из фигурантов передавал полученные данные лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, а второй — представителям вооруженных формирований Украины. Полученные разведданные должны были использоваться «против безопасности и ВС России».

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье «Шпионаж». Ведется следствие.

До этого Брянский областной суд приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

28 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали, что подозреваемого в сборе сведений о подразделениях Росгвардии в зоне военной операции арестовали на два месяца в Симферополе. В этот же день центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.