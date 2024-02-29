Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Двух жителей ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

ФСБ: в ЛНР задержали двух человек, собиравших для Украины сведения о силах РФ

close
100%
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской народной республики (ЛНР) за сбор данных о российских военных, местах их дислокации и передаче этой информации Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Согласно сообщению ФСБ, один из фигурантов передавал полученные данные лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, а второй — представителям вооруженных формирований Украины. Полученные разведданные должны были использоваться «против безопасности и ВС России».

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье «Шпионаж». Ведется следствие.

До этого Брянский областной суд приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

28 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали, что подозреваемого в сборе сведений о подразделениях Росгвардии в зоне военной операции арестовали на два месяца в Симферополе. В этот же день центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами