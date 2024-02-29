Кадры назвали главной составляющей научного развития

В России растет количество молодых ученых, заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова в рамках программы «Женский взгляд».

Она добавила, что, по последним подсчетам, в России более 45% исследователей в возрасте до 39 лет.

Также замминистра рассказала о том, что России нужен технологический прорыв.

По мнению Кирьяновой, кадры являются важными составляющими научного развития.

«В каждом федеральном округе есть организация, вуз, которые могут создавать и развивать что-то новое. Сейчас такое время, когда каждый может найти свое место в реализации государственных задач. Главное в науке и образовании — это люди», — сказала она.

Также Кирьянова отметила, что на выставке «Россия» отчетливо видно, как можно объединить жителей и регионы на одной площадке.

«В общении с людьми из регионов, работающих на стендах, привлекают их истории. Они связаны с их личными достижениями и компетенциями, которые прожиты и воспроизведены в собственном регионе», — сказала она.

Ранее стало известно, что 98% посетителей выставки «Россия» гордятся представленными на выставке достижениями.