В Кургане судят мужчину, который перебил одну экстремистскую татуировку другой

В Кургане мужчина сделал татуировку и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления.

30-летний местный житель сделал татуировку в виде аббревиатуры, которая признана на территории РФ запрещенной. В 2023 году его осудили по делу о публичном демонстрировании экстремистской символики и привлекли к административной ответственности.

«Однако, не сделав для себя должных выводов, на месте прежней татуировки мужчина сделал другую, с изображением запрещенной символики, и продолжил ее публичную демонстрацию путем размещения личных фотографий в социальной сети», — говорится на сайте ведомства.

Во время допроса подозреваемый дал признательные показания. Теперь по делу о неоднократной пропаганде экстремистской символики ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Пулково задержали тату-мастера, работами которой были недовольны члены движения «Сорок сороков».