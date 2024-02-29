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Аэропорт в Омске возобновит прямые рейсы в Турцию

Аэропорт в Омске возобновит прямые рейсы в Турцию 27 апреля

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Shutterstock

Прямое авиасообщение из Омска в Турцию будет возобновлено 27 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Долгожданные рейсы в солнечную Турцию (Анталья) из Омска начнут выполняться с 27 апреля. Полетная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines», — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что жители Омска смогут летать в Турцию до 21 октября. Отмечается, что рейсы будут проводиться ежедневно, кроме вторника.

До этого сообщалось, что самолеты Ан-72 и Ил-76 вечером 15 февраля чуть не столкнулись в небе над Омском. По его информации, грузовой борт из Караганды и тяжелый военно-транспортный самолет, выполнявший тренировочный полет, сблизились в воздушном пространстве города. Они пролетели недалеко друг от друга.

Как пишет Mash: диспетчеры тут же среагировали и скорректировали траектории воздушных судов. В итоге Ил-76 и Ан-72 успешно сели на аэродроме.

Ранее два самолета итальянских ВВС столкнулись недалеко от Рима.

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