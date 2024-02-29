Россиянин, осужденный за изнасилование девочки на 14 лет, не смог обжаловать приговор

На Камчатке насильнику не удалось обжаловать приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте краевого суда.

Несколько лет назад местный житель предложил дочери своего знакомого помощь. Он увидел ее на остановке и решил подвезти до школы, а когда девочка согласилась, узнав взрослого, отвез ее в лес и надругался над ней. Только спустя длительное время пострадавшая рассказала обо всем своему молодому человеку, а затем подтвердила показания в разговоре с правоохранителями. Злоумышленника судили за изнасилование и иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста, и приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Однако адвокат подал апелляционную жалобу, утверждая, что вина его подзащитного не была доказана, а алиби не было опровергнуто. При этом сам осужденный не отрицал сексуального контакта между ним и потерпевшей, но настаивал, что все произошло по ее инициативе. Он также якобы был уверен, что к тому моменту девочке исполнилось уже 16 лет. Тем не менее вину мужчины подтвердили не только показания свидетелей, но и осмотр места происшествия и заключения судебных экспертиз. В итоге приговор районного суда краевой суд оставил без изменений.

Ранее стало известно, что рецидивисту, надругавшемуся над двумя девочками в автобусе, грозит пожизненное заключение.