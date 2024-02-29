В Госдуме призвали ввести дополнительный отпуск для россиян с приемными детьми

Для россиян, которые получили заключение о праве быть усыновителями, необходимо предусмотреть дополнительный отпуск длительностью 14 дней, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Соответствующее предложение она направила главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сегодня работники могут получить отпуск без сохранения зарплаты в случае рождения ребенка, напомнила Лантратова. Однако дополнительный отпуск необходим также работникам, которые готовятся к усыновлению, подчеркнула она. Так, после подготовки всех необходимых документов кандидатам в приемные родители требуется изучать базы данных детей, оставшихся без попечения родителей, посещать детские дома и общаться с их подопечными.

Если такие учреждения находятся в другом регионе, то желающие усыновить ребенка граждане вынуждены тратить дополнительные силы и время, чтобы туда добраться, подчеркнула парламентарий.

«В связи с этим мной готовятся изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, согласно которым правом на предоставление отпуска будут наделены также работающие граждане, получившие от органов опеки заключение о возможности быть усыновителем», — отметила она в обращении.

Депутат призвала главу Минтруда оценить инициативу и представить позицию министерства по этому вопросу.

Напомним, также Лантратова призывала предоставлять родителям военных право уходить в отпуск одновременно с детьми, проходящими военную службу.

Ранее в Госдуме заявили о намерении запретить усыновлять детей гражданам государств, где разрешена смена пола.