Мать двух детей не может выносить их смех из-за редкого заболевания

Бывшая стюардесса борется с заболеванием, из-за которого всегда вынуждена носить беруши. Об этом пишет Oddity Central.

Раньше 49-летняя Карен из Саутпорта была очень активной и любила гулять на свежем воздухе. Она работала бортпроводницей и жила обыкновенной семейной жизнью. Однако около полутора лет назад все изменилось, и теперь женщина вынуждена постоянно носить беруши и блокираторы шума, чтобы защитить себя от физической боли. Карен обратилась к врачам, которые диагностировали у нее гиперакузию — повышенную чувствительность к звукам. Любые шумы и звуки, в том числе музыка и знакомые голоса, вызывают у женщины парализующую головную боль.

«Как будто кто-то залил мне в уши раскаленную лаву, и вся моя голова горит, особенно за глазами», — рассказала она.

Сейчас Карен проводит большую часть времени в помещении, потому что не может справиться с шумом внешнего мира. При этом в Рождество ей пришлось выйти из комнаты, в которой ее сыновья открывали подарки.

«Они подходили к окну и показывали их мне. Прекрасный смех моих детей, их голоса, — это для меня пытка», — пожаловалась британка.

Она собирается бороться до последнего и надеется найти способ лечения этого заболевания, но пока ей ничего не помогает.

Ранее врач заявил, что необъяснимые симптомы у взрослых могут быть признаком генетического заболевания.