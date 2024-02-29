Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мать двух детей не может выносить их смех из-за редкого заболевания

Британка не может слушать смех своих детей из-за развития редкого заболевания

close
100%
Jochen Tack/Global Look press

Бывшая стюардесса борется с заболеванием, из-за которого всегда вынуждена носить беруши. Об этом пишет Oddity Central.

Раньше 49-летняя Карен из Саутпорта была очень активной и любила гулять на свежем воздухе. Она работала бортпроводницей и жила обыкновенной семейной жизнью. Однако около полутора лет назад все изменилось, и теперь женщина вынуждена постоянно носить беруши и блокираторы шума, чтобы защитить себя от физической боли. Карен обратилась к врачам, которые диагностировали у нее гиперакузию — повышенную чувствительность к звукам. Любые шумы и звуки, в том числе музыка и знакомые голоса, вызывают у женщины парализующую головную боль.

«Как будто кто-то залил мне в уши раскаленную лаву, и вся моя голова горит, особенно за глазами», — рассказала она.

Сейчас Карен проводит большую часть времени в помещении, потому что не может справиться с шумом внешнего мира. При этом в Рождество ей пришлось выйти из комнаты, в которой ее сыновья открывали подарки.

«Они подходили к окну и показывали их мне. Прекрасный смех моих детей, их голоса, — это для меня пытка», — пожаловалась британка.

Она собирается бороться до последнего и надеется найти способ лечения этого заболевания, но пока ей ничего не помогает.

Ранее врач заявил, что необъяснимые симптомы у взрослых могут быть признаком генетического заболевания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами