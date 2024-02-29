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Более трети россиян приходилось работать в отпуске

«Авито»: более 40% опрошенных россиян приходилось работать в отпуске

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Pexels

За последние три года 44% россиян хотя бы раз работали во время отпуска. Об этом стало известно из опроса «Авито Работа», результаты которого предоставил РБК.

Так, четверть опрошенных признались, что из отпуска им приходилось выходить на работу один-два раза, а 9% респондентов до конца отдыха возвращались к работе три-четыре раза за три года.

Опрос показал, что больше половины (60%) россиян отвечают на звонки и сообщения коллег, находясь в отпуске. Рабочие переписки на отдыхе читают в основном специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%).

При этом 67% опрошенных признались, что сами беспокоят своих коллег, которые в отпуске. Никогда не пишут и звонят коллегам на отдыхе 33% участников исследования.

Исследователи выяснили, что за последние три года стало больше людей, которые не готовы отвлекаться на рабочие процессы во время отпуска. В прошлом исследовании так думали 43% респондентов, а в текущем — уже 47%.

Ранее россиянам назвали причины, которые указывают на необходимость поиска новой работы.

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